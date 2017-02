María se sigue revolviendo del sitio cuando suena el teléfono. Si la llama la madre, lo primero que le dice es que todo está bien. Que no hay malas noticias. El banco la demandó porque no pudo pagar dos meses. Se fue antes de la fecha que le marcaron para dejar la casa porque no pudo soportar la presión. Así lo cuenta ahora, seis años después, con la vida rehecha, unas heridas que no terminan de cerrarse y una certeza: "Mi desahucio hoy se