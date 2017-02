Si pasar desapercibido es uno de los atributos esenciales de un buen detective privado, Melody lo tiene. Lejos de cualquier ideal literario o cinéfilo, esta mujer de pelo castaño y 37 años reconoce que nadie imagina nunca su oficio. "Soy una tía muy natural, no se nota que me dedico a lo que me dedico, cuando quiero ser muy simpática consigo cosas. Siendo chica es más fácil, tenemos más sensibilidad, más tacto, usar eso en la calle