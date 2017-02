El polémico actor Willy Toledo amenazó a través de las redes sociales a la líder del colectivo neonazi Hogar Social Madrid. «No hay nazi intocable, Melisita, no lo hay, no sé si me explico», le advirtió Toledo a Melisa D. Ruiz, la cara más visible de esta organización.

