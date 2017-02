El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, matizó este jueves su posición sobre el conflicto entre Israel y Palestina, y señaló al gobierno de Benjamín Netanyahu que la construcción de nuevos asentamientos "puede no ser útil para la paz". Sin embargo, en un comunicado, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que la Administración Trump no ha adoptado ninguna posición oficial al respecto, y que no cree que la existencia