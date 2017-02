Apenas se puede huir de WhatsApp. Cuando alguien nos dice que no usa la aplicación, le miramos como si fuera un extraterrestre y le hacemos como ocho preguntas seguidas: “¿Pero por qué? ¿Y cómo quedas con la gente? ¿Entonces no has visto este vídeo? Es buenísimo, sale un gato encima de una Roomba. Entonces, ¿tampoco tienes agua corriente en casa?”.

Seguir leyendo.