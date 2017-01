El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tuiteado desde su cuenta personal justificando su veto a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana por el "horrible lío" que hay en Europa "y en el mundo". Trump dice que Estados Unidos necesita "fronteras fuertes e intenso control ahora" para evitar lo que sucede en otros lugares.

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible