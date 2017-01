No se parece a ningún otro vuelo de la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. No se anuncia. No se espera. No hay pancartas de bienvenida en la puerta de llegadas. Sus pasajeros viajan esposados de pies y manos. No pueden levantarse ni ir al baño. Cualquier queja es ignorada o reprimida. "Nos hacen sentir como criminales y a veces no entiendes por qué tienes que pasar por todo esto", cuenta Efraín Fragoso, uno de los 135 deportados que acaban de