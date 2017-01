Bimba Bosé mandó el sábado por la tarde varios WhatsApp a sus amigos, pero no les informó de la gravedad de su estado de salud. Quiso irse con discreción y sin provocar tristeza a quienes la querían y cuidaban. La modelo y cantante había regresado de Sotogrande (Cádiz) el martes día 17. No se sentía bien y acudió al Hospital Ramón y Cajal de Madrid, donde decía "me cuidan como una reina". Los