No es una acción de caridad. No se trata de dar pena. Ni de pobres jóvenes que no se pueden pagar la carrera. "Es una iniciativa de denuncia y con un mensaje en positivo", explica Cristina Sanz, miembro de La Facultad Invisible (LFI) y una de las encargadas del proyecto Apadrina a un Becario, que pretende recaudar 14.000 euros para sufragar los estudios de nueve universitarios con un expediente brillante.