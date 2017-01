Nunca olvidaré el momento en que más miedo he pasado en toda mi vida. Fue cuando María me despertó aterrada y me dijo que el barco estaba fuera de control. Miré por la claraboya y vi un mar que mecía a nuestro barco de madera sobre una montaña rusa de olas. Eran las 12 de la noche del 16 de agosto de 2014. Ahí empezó mi pesadilla, 22 horas de sufrimiento y agonía que han cambiado mi vida para siempre.

