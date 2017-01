“Serás despedido al amanecer” (“You’re getting sacked in the morning”), coreó jocosa la grada de Goodison Park mientras Pep Guardiola dejaba el campo pensativo. Desde que es entrenador nunca había perdido por cuatro goles un partido de liga, apenas en dos oportunidades salió derrotado con esa contundencia y fue en semifinales de la Liga de Campeones ante Real Madrid y Barcelona. “En ocho temporadas como técnico gané