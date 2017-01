La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez (Rota, 1981), se deja ver poco por Madrid. Ella misma ha declarado que no quiere saber nada "del norte de Despeñaperros". Ni a la interna ni a la externa. "Si yo fuera presidenta de Andalucía, no se me ocurre qué otra cosa podría hacer", asegura en referencia a las posibilidades de Susana Díaz de postularse para liderar el PSOE.