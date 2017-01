El informe de Inteligencia que apunta a que Rusia tiene numerosas pruebas comprometedoras sobre la vida privada y financiera de Donald Trump ha vuelto a poner al presidente electo de EEUU en el centro de la polémica. Ese texto o extractos de él ha sido publicado por CNN, The New York Times o Buzzfeed, pero procede de fuentes anónimas y no está contrastado. Los medios citados afirman que está en manos de las agencias estadounidenses de inteligencia. Trump ya lo