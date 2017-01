La noticia de que en junio habrá nueva momia, la de la princesa Ahmanet, en la película The Mummy, de Alex Kurtzman, con Tom Cruise, ha coincidido en excitante sincronía con la reciente publicación de los resultados del estudio sobre las supuestas piernas de la reina Nefertari. Me es difícil decir qué me entusiasma más. Hay que reconocer que las imágenes que nos llegan del tráiler del filme –ese inquietante sarcófago