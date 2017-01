Shujaa Graham, Greg Wilhoit, Albert Burrell y Ron Keine pasaron años en el corredor de la muerte por crímenes que no habían cometido. Años después de salir de la cárcel se conocieron y se hicieron amigos. Juntos pelean contra un sistema injusto. "No queremos venganza, queremos justicia", dice Shujaa en 'The Resurrection Club', corto documental nominado al Premio Goya, cuya gala se celebrará el próximo 4 de febrero. La película, con