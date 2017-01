El Gobierno tiene la voluntad de no tramitar iniciativas como proyectos de ley en el Congreso sin tener acuerdos previos con el PSOE que garanticen su aprobación. Ese propósito incluye los Presupuestos Generales del Estado para 2017, cuyo proyecto no llegará de forma inmediata a las Cortes o, incluso, puede no llegar si no hay pacto previo con los socialistas. Ese propósito es independiente de la voluntad de acercar posiciones con el PNV con gestos que faciliten