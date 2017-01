“Mi nombre es Mallam Abba Shanga, tengo 15 años y vengo de Djabula, en Nigeria. Nos fuimos porque Boko Haram nos amenazó, atacó nuestro pueblo. Mataron a gente y eso nos hizo huir”. Mallam hoy no es un chico muy risueño. Contesta con frases cortas y no mira al interlocutor, prefiere fijar la vista en el suelo o el vacío, siempre muy serio, aunque no afectado ni abatido. Parece más bien la actitud habitual en un adolescente rodeado de adultos