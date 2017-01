Ha dicho que del Yak-42 han pasado muchísimos años. Por tanto, ya no hay nada que hacer. Agua pasada no mueve molinos. No toquen a Trillo. Prestó tantos servicios al partido, cuando a este le crecían los enanos de la corrupción, que removerlo de su sitio sería hacer memoria de un suceso que pasó en la antigüedad. Para los que quieren que los demás olviden, la antigüedad empieza este lunes. Como la eternidad.

