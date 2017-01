Ahora sí, ahora no, ahora me lo pienso, ahora me quedo, ahora no, ahora estudio ofertas. Ahora hablo yo, ahora habla mi padre. La historia de James en el Real Madrid se está convirtiendo en un acertijo como el que tienen en la cabeza los que se ponen a deshojar margaritas. El último capítulo —y queda media temporada todavía— empezó en Yokohama después de que el Madrid consiguiera el Mundialito de Clubes. El jugador colombiano, que