Si es verdad que no te acostarás sin saber una cosa más, deberíamos haber aprendido 366 cosas en 2016 (no olvidemos que era un año bisiesto). Por si te has despistado y algún día no estuviste especialmente atento, te recordamos 52 cosas que tuvimos la oportunidad de aprender este año: hay estudios, descubrimientos, datos e incluso la solución a enigmas que hasta ahora nos habían parecido irresolubles, como por qué el Sugus de