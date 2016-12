El pasado jueves abrió sus puertas en Valladolid la librería café La Otra. Es la última en sumarse a una larga lista, que desde hace un par de años no para de crecer y que sigue insuflando aliento al sector editorial, que espera cerrar este 2016 con un aumento en las ventas de libros de entre un 2 y un 3%. No es un margen grande, pero visto con la retrospectiva de la crisis cualquier número que no aparezca en rojo es un buen dato para los editores. Tras